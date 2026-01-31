OM : Timothy Weah se dit "toujours" derrière Roberto De Zerbi

Présent en zone mixte après le match nul concédé sur la pelouse du Paris FC (2-2), Timothy Weah était forcément dépité. « C’est vrai que c’est dur. Je pense qu’on a bien joué sur la plus grande partie du match, on était forts, on avait plus le ballon. Et les dernières minutes… je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à marquer deux buts. Franchement, c’est dur à avaler », confiait le piston marseillais. De quoi entamer sa confiance ? Rien n’est moins sûr puisque l’Américain de 25 ans s’est ensuite montré plus que déterminé à inverser la tendance. « Il faut continuer, tu ne peux pas baisser la tête. Dans les médias, ils sont tous énervés, les supporters ont le droit d’être énervés. Mais en tant que professionnels, on doit continuer, continuer à bosser et à jouer ». Relancé sur le cas Roberto De Zerbi, Weah a profité de l’occasion pour envoyer un message fort.

La suite après cette publicité

« Si on est toujours derrière le coach ? Toujours. Il m’a ramené ici, il m’a donné beaucoup de confiance. C’est pour moi une des meilleures saisons que je joue. Aujourd’hui, il m’a ramené dans un club dans lequel je suis fier d’être et je veux continuer, essayer de pousser l’équipe. On va aller ensemble. Je sais que c’est dur, qu’il y a beaucoup de trucs négatifs dans les médias. Mais il faut que nous, on reste positifs, qu’on travaille sans lâcher. J’espère que les supporters verront ça sur le terrain. Bien sûr, quand tu gagnes 2-0 et que tu sors avec 2-2, ou même après le match de Bruges, c’est dur. Mais c’est ça d’être à Marseille ! Il faut continuer, garder le mental. On ne peut pas tout mettre sur le coach, c’est nous qui sommes sur le terrain, on doit continuer à jouer. C’est dur, mais parfois dans le foot, tu passes par des moments durs. À Marseille, on sait que quand tu passes des moments durs, ça l’est un peu plus. Mais il faut garder la tête haute, continuer à pousser, à travailler. Tu ne peux pas faire les choses en un an. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, le coach a un plan pour nous, il faut qu’on continue. Le futur… Ne vous inquiétez pas, ça va le faire ». Après la parole vient le temps des actes.