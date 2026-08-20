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Premier League

Chelsea : la petite déclaration de Xabi Alonso sur l’avenir d’Enzo Fernandez

Par Maxime Barbaud
1 min.
Enzo Fernandez, le capitaine de Chelsea @Maxppp

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, Enzo Fernandez est toujours à Chelsea, un peu malgré lui. Le milieu argentin se serait bien vu partir du côté du Real Madrid, ou plus récemment à Manchester City. Le club anglais a d’ailleurs tenté une offre de 120 M€. Il n’y a pas eu de suite.

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« Enzo Fernández est un joueur de Chelsea. C’est un joueur de tout premier plan, de tout premier plan. Nous sommes satisfaits de lui et il se prépare pour lundi », assure de son côté Xabi Alonso en conférence de presse, à 4 jours d’un déplacement sur la pelouse des Cottagers comptant pour la 1ère journée de Premier League.

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