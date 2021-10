Liverpool : Jürgen Klopp fracasse la Ligue des Nations

Si l'équipe de France a remporté la deuxième édition de la Ligue des Nations en renversant l'Espagne, cette jeune compétition créée par l'UEFA récemment est loin de faire l'unanimité. Et ce n'est pas le Final 4 passionnant de cette édition 2021 qui fera changer d'avis les plus sceptiques, à l'instar de Jürgen Klopp. Le technicien allemand de 54 ans a fustigé la Nations League, et donc l'UEFA indirectement, dans un entretien accordé à Sky Germany ces dernières heures. « C'est fou ce que nous faisons avec ça », a d'abord lâché le coach de Liverpool, avant de poursuivre, visiblement toujours plus étonné par cette compétition.

« En été, il y aura encore quatre matchs de Ligue des Nations, ce qui est fou. [...] La raison en est qu'il y a trop de matchs insensés, il y a tellement de matchs amicaux. Mais comme la compétition est là, il n'y a aucun moyen de retirer un match. Toutes les fédérations se sont mises dans le pétrin. Ça, c'est de la folie absolue. Ce n'est pas normal que cela se fasse ainsi. Cette cupidité se fait sur le dos des joueurs. Je ne savais pas qu'il y avait un match pour la troisième place de la Ligue des Nations (entre l'Italie et la Belgique il y a quelques jours, NDLR). Ça n'a aucun sens. Avec les exigences pour les joueurs, ce n'est pas possible. » Une position partagée par beaucoup de ses pairs...