OM : Habib Beye mise sur Aubameyang

Alors que l’OM se déplace à Nantes ce samedi à 15h00, Habib Beye était présent en conférence de presse avant la rencontre de Ligue 1. Le coach olympien a poussé un coup de gueule sur les dernières rumeurs qui se profilaient en interne, mais a également évoqué du positif à propos de certains joueurs. C’était notamment le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 36 ans semble convaincre son coach.

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« C’est un joueur qui a une carrière qui montre sa longévité et ce qu’il est capable de faire. Avec moi, il a été performant et a marqué. Je vois les courses qu’il peut faire et cela peut lui couter dans le dernier geste. Il est impliqué à 200%. On sera derrière lui pour être le plus performant possible sur la fin de saison » a-t-il déclaré devant les journalistes. Sera-t-il décisif face aux Canaris ? Réponse dans 48 heures.