L’inculpation de Raúl Asencio choque l’Espagne, la presse italienne dézingue l’AC Milan

Raúl Asencio en pleine tempête

Le verdict est tombé pour Raúl Asencio et les nouvelles ne sont pas bonnes. Véritable révélation du Real Madrid cette saison, l’Espagnol est en pleine tempête. Le défenseur et 3 de ses anciens coéquipiers sont inculpés pour diffusion de vidéos pédopornographiques de deux femmes, dont une mineure. Le tribunal d’Instruction de San Bartolomé de Tirajana a confirmé la procédure pénale contre le joueur de 22 ans. Au pays, Mundo Deportivo et le journal Marca relayent cette affaire qui fait grand bruit. Les faits se seraient déroulés le 15 juin 2023. Selon la résolution judiciaire, les victimes, âgées de 16 et 18 ans au moment des faits, souffrent actuellement de symptômes post-traumatiques liés à cette expérience.

L’AC Milan se fait détruire

50 ans après sa dernière coupe d’Italie, Bologne remporte sa 3ème distinction dans la catégorie. Une terrible déconvenue pour l’AC Milan, qui a loupé sa dernière occasion de se qualifier pour une coupe européenne. La presse italienne n’épargne pas le Milan, à l’image de la Gazzeta dello Sport. Le premier coupable de cet échec se nomme Sergio Conceiao. Le coach portugais est pointé du doigt pour son absence de plan de jeu. Plus de doute en tout cas pour le quotidien, le Portugais ne sera plus l’entraîneur de l’AC Milan l’an prochain. Un échec également pour les joueurs, avec Rafael Leão en tant que porte-drapeau. À quelques heures du coup d’envoi, écouteur sur les oreilles, Leão est allé dans la mauvaise direction et a raté la porte des vestiaires. Sur le terrain, c’était la même chose, il a tout manqué ironise La Gazzetta.

Le dilemme du Barça

Barcelone s’apprête à disputer un derby crucial comme le placarde Mundo Deportivo. Car au-delà de la pure rivalité opposant l’Espanyol et le Barca, les Blaugranas auront l’occasion d’être officiellement champion de Liga en cas de succès. Pour ce derby, il y aura un match dans le match entre les deux portiers, Szczęsny et Joan Garcia. Et ce duel pourrait décider de la suite du mercato du Barca. Pou rappel, le club catalan a proposé une prolongation de deux saisons au Polonais qui n’a pas encore décidé de son avenir. Joan Garcia, lui, fait partie de la short-list de Deco pour le mercato estival à venir. S’il venait à réaliser une grande performance ce soir, Joan Garcia pourrait définitivement convaincre la direction du Barca de le signer. Sa clause libératoire sera de 30 M€ à partir de juin. Si l’Espanyol, actuellement 16ème de Liga venait à descendre, son prix serait de 15 M€.