Real Madrid : le comportement de Kylian Mbappé écoeure l’Espagne

Depuis son passage à Monaco et même bien avant, Kylian Mbappé (27 ans) a toujours apporté un soin particulier à sa communication. Il a travaillé là-dessus dès son plus jeune âge, en écoutant les interviews de joueurs confirmés et en s’inspirant même parfois d’eux. Quelques années plus tard, quand il a explosé sous le maillot du club princier, tout ce travail de l’ombre a porté ses fruits. Sa façon de s’exprimer, jugée rafraîchissante, a été saluée par les médias. Certains journalistes l’avaient d’ailleurs questionné sur son art de communiquer lors de ses premières apparitions en équipe de France à seulement 18 ans. «C’est une question d’éducation. J’ai été élevé comme ça. J’ai toujours été comme ça. Je ne vois pas pourquoi je changerai. Ça a l’air de vous plaire en tout cas.»

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Une communication étonnamment mal maîtrisée

Les années passent et chaque prise de parole de KM10 est attendue et continue de passionner les foules. Hier, le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé concernant la polémique liée à sa dernière blessure. En effet, plusieurs médias ont révélé que les médecins du Real Madrid se seraient trompés de genou au moment de faire passer des examens au Français (IRM), puisque c’est le genou droit qui aurait été ausculté alors que l’attaquant souffrait du genou gauche depuis décembre dernier. Une information totalement dingue. Mais face à l’ampleur prise par cette affaire, qui fait passer le Real Madrid pour un club amateur, l’avant-centre de 27 ans a pris la parole en conférence de presse afin de démentir. Mais on l’a connu plus convaincant, lui qui a indiqué récemment «avoir trouvé le bon diagnostic en rentrant à Paris».

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«Non, l’information sur le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins. Et concernant le niveau du Real Madrid en mon absence, c’est bien qu’on puisse jouer comme ça.» Si certains sont convaincus par sa sortie et sa bonne foi, d’autres estiment qu’il veut protéger son club avec lequel il se serait mis d’accord sur une stratégie de communication. C’est ce qu’explique le journaliste de la Cadena SER, Javier Herráez.

Mbappé accusé d’avoir fait fuiter les informations

«Il a fait machine arrière (…) Ce n’est pas un détail. Mbappé est soigné dans le meilleur club du monde pour une blessure contractée en décembre. On y trouve d’excellents professionnels, et leur travail est irréprochable. On parle d’un manque de communication, mais le problème vient de Mbappé lui-même.» De l’autre côté des Pyrénées, on estime que le Bondynois et/ou son entourage ont vendu la mèche à la presse. Le Real Madrid n’est pas du genre à faire fuiter ce type d’information et n’a aucun intérêt à le faire si cela est bien vrai. Les médecins sont tenus au secret professionnel. KM10 est donc visé par la presse ibérique, dont la Cadena SER et le journaliste Miguel Ángel Chazarri.

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« Écoutez, Mbappé a fait fuiter ces informations parce qu’il veut accuser le Real Madrid, c’est évident. Il veut s’en prendre au club et se sauver lui-même, ce qui est différent.» Présent en plateau, Antonio Romero a apporté son analyse. « Il doit rassurer les supporters français en leur disant de se détendre et qu’il va bien maintenant car il travaille déjà dur. Il dit cela pour que les gens sachent qu’il s’entraîne pour la Coupe du Monde et qu’il s’est remis d’une blessure dont il n’était pas responsable (…) Cela prouve qu’il n’est pas blessé à cause de cette histoire de record, qu’il n’a pas non plus choisi ses matches, et il pointe du doigt le pauvre médecin madrilène qui a été licencié pour incompétence et erreur.» Le journaliste a ensuite poursuivi son propos.

Une image déjà impactée en Espagne

« Il est clair que l’attention se porte sur sa blessure au genou, qui a fragilisé le Real Madrid. Au-delà de son erreur et du fait qu’il ait ignoré le staff médical, je pense que Mbappé a fait preuve d’égoïsme en ne prenant pas en compte la gravité de sa blessure et en voulant absolument battre un record qu’il juge très important. Il semble que depuis son arrivée, il se préoccupe davantage du Kylian FC que d’être l’attaquant de l’équipe la plus titrée d’Europe. Il pense plus à lui qu’au Real Madrid », a déploré le journaliste. Ancien joueur de la Casa Blanca, Pedja Mijatovic, lui, est circonspect. Il évoque aussi le comportement de Kylian Mbappé durant la période où l’erreur se serait produite. Pour lui, il y a eu des problèmes de communication entre l’international tricolore et le staff médical.

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« Il est incroyable qu’aujourd’hui, avec tous les traitements et les appareils de diagnostic disponibles, une telle erreur puisse se produire. Le joueur devrait être capable de dire où il a mal, ce qui le gêne, de le communiquer clairement au médecin et de recevoir ensuite un traitement adapté (…) Tout dépend de la procédure convenue entre le staff médical, les services médicaux, l’encadrement technique et le club. À mon époque, il fallait d’abord informer le médecin, le directeur sportif et l’entraîneur. Ensuite, on décidait du lieu de traitement et du chirurgien… Je pense que le Real Madrid, en tant que plus grand et plus important club du monde, se doit de clarifier la situation. Quelqu’un doit prendre la parole, en l’occurrence le médecin du club, et expliquer tout ce qui a été fait depuis la blessure du joueur jusqu’à aujourd’hui. L’image du Real Madrid a été ternie.» Celle de Kylian Mbappé aussi.