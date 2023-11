Argentine : la bombe lâchée par Lionel Scaloni après la victoire au Brésil

Cette nuit, le football sud-américain devait être à la fête avec un très alléchant Brésil-Argentine lors des qualifications au Mondial 2026. Mais finalement, la rencontre a été marquée par de violents affrontements en tribunes qui ont provoqué le retard du match. Après la rencontre, Lionel Messi a d’ailleurs passé un violent coup de gueule pour dénoncer les conditions d’accueil de ses supporters ainsi que les nombreux débordements. Mais pour ne parler que du sportif, après sa défaite face à l’Uruguay, l’Argentine s’est bien relevée en s’imposant 1-0 face au Brésil.

Nicolas Otamendi a inscrit l’unique but du match et a donc enfoncé un peu plus la Seleção dans la crise et qui reste sur trois défaites de suite. Une soirée réussie sur le plan sportif donc face au rival. Et pourtant, cette soirée a été l’occasion pour le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni de lâcher une bombe. Le technicien champion du Monde 2022 a, plus ou moins, annoncé son départ de l’Albiceleste de manière totalement inattendue. «L’Argentine a besoin d’un entraîneur avec l’énergie nécessaire et qui va bien. Je parlerai avec les joueurs et les dirigeants. J’ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Ces joueurs nous ont beaucoup donné. Je dois beaucoup réfléchir à ce que je veux faire. Ce n’est pas un au revoir ou quoi que ce soit d’autre», a-t-il lancé après la rencontre.

De gros conflits en interne

Pourtant, cette annonce a eu l’effet d’une bombe du côté de l’Argentine. Pour cause, personne n’était au courant des intentions de Scaloni, même pas les joueurs qui ont découvert la nouvelle après la rencontre. Lionel Messi, longuement interrogé sur les événements de ce Brésil-Argentine, a découvert l’information sur son sélectionneur dans le vestiaire et a donc été surpris. Mais à en croire les informations d’Olé, cette annonce a quelques explications logiques. Le média argentin révèle en effet que le coach de 45 ans est lassé de sa direction depuis plusieurs semaines. Des conflits existent avec Claudio Tapia, le président de l’AFA, en particulier. Les deux hommes avaient déjà eu un gros conflit au moment des négociations de s prolongation de contrat après le tournoi qatari.

Toujours selon les indiscrétions d’Olé, Lionel Scaloni a aussi déploré le manque de soutien en interne et les gros soucis d’organisation à chaque rassemblement. La fédération argentine, comme les joueurs, n’était absolument pas au courant et a aussi découvert ses propos en direct à la télévision. Et s’il n’a pas totalement confirmé son départ, l’entourage du président Claudio Tapia estime qu’il n’aurait pas fait une déclaration aussi explicite s’il n’avait pas l’intention de partir. Après le match, Otamendi a exprimé son étonnement sur cette situation. «Nous devons en parler. Les mots sont inutiles maintenant, je pense que nous devons en parler personnellement et évidemment communiquer avec lui. Nous avons reçu cette information et bien, nous allons essayer d’en parler et de voir ce qui se passe. Nous sommes dans l’euphorie d’avoir gagné et les célébrations et recevoir la nouvelle a été un choc mais je pense qu’il faut en parler. Nous n’avons pas encore eu de conversation avec lui dans le vestiaire car il n’y avait pas tout le monde», a-t-il confié à TyC Sports. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ex-international argentin (7 sélections) est donc tout proche de quitter l’Argentine dans l’incompréhension la plus totale. Et cela risque d’enflammer le pays dans les prochains jours. Dans une nuit agitée, Lionel Scaloni a donc bien lâché une bombe…