France U21 : le pari gagnant d’Issiaka Touré, parti de Saint-Étienne pour la Ligue 3

Parfois, accepter de repartir de plus bas permet de franchir un cap. Issiaka Touré en est l’exemple parfait. Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2023 après sa formation au Toulouse FC, le gardien franco-ivoirien n’a jamais réussi à intégrer durablement l’équipe première des Verts. Après trois années passées avec la réserve, principalement en National 3, le portier de 1,94 m n’a pas été prolongé cet été. Plutôt que d’attendre une opportunité dans un club plus prestigieux, il a choisi de rejoindre le SC Aubagne Air-Bel, pensionnaire de Ligue 3. Un choix avant tout sportif, avec la possibilité de devenir titulaire et d’enchaîner les rencontres chez les seniors. Malgré les difficultés de son nouveau club, 16e du championnat avec une seule victoire lors de ses sept apparitions, Touré a disputé l’intégralité de ces rencontres dans les cages aubagnaises. Un temps de jeu qu’il n’avait jamais connu à ce niveau.

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Et cette décision a rapidement porté ses fruits. Le 18 septembre dernier, Gérald Baticle a créé la surprise en convoquant Issiaka Touré pour la première fois avec l’équipe de France Espoirs, dans le cadre des qualifications à l’Euro U21 2027. Une récompense inattendue pour un gardien qui évoluait encore quelques mois auparavant avec la réserve stéphanoise. Interrogé par La Provence, le principal intéressé ne cachait pas son émotion : « Une fierté, c’est le mot qui prime. Je profite du moment parce que ça n’a pas toujours été facile. C’est ma première sélection, je n’ai jamais connu ça. » Le jeune portier tenait également à remercier Aubagne pour la confiance accordée après son départ de Saint-Étienne. « Ils ont fait preuve d’une confiance incroyable en allant me chercher à Saint-Étienne. Je serai éternellement reconnaissant », expliquait-il.

De la Ligue 3 aux cages des Bleuets

Mais Issiaka Touré ne s’est finalement pas contenté de découvrir Clairefontaine. Initialement appelé pour compléter le groupe, le gardien a profité d’un concours de circonstances pour se retrouver titulaire samedi face au Luxembourg. Robin Risser et Guillaume Restes ont été appelés en équipe de France A, tandis qu’Ewen Jaouen, gardien de Newcastle en Premier League, a dû déclarer forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Une situation qui a ouvert la porte à une première apparition internationale pour Touré, préféré à Mathieu Patouillet, deuxième gardien du Stade Brestois en Ligue 1. Une belle récompense pour un joueur qui, quelques semaines plus tôt, évoluait encore loin des projecteurs du football international. Aligné d’entrée à Orléans, il a participé à la victoire des Bleuets contre le Luxembourg (3-2), encaissant deux buts, dont un sur penalty.

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Cette première sélection prend encore plus de valeur au regard de la concurrence au poste de gardien. Contrairement à Jaouen et Patouillet, qui appartiennent à des formations de Premier League et de Ligue 1, Touré évolue dans une équipe engagée dans la lutte pour le maintien en troisième division. Son parcours rappelle ainsi que le temps de jeu peut parfois peser davantage que le prestige d’un club dans la progression d’un jeune joueur. Avant son rassemblement, l’ancien Stéphanois expliquait d’ailleurs vouloir avant tout apprendre et montrer ses qualités, sans se fixer d’objectif immédiat dans la hiérarchie. Son début de saison n’a pourtant pas été parfait, puisqu’il a notamment connu la première expulsion de sa carrière contre Rouen, au lendemain de l’annonce de sa convocation. Mais en quelques mois, le gardien est passé d’un départ discret de l’ASSE à une première titularisation internationale, avec désormais une expérience supplémentaire à faire valoir dans les cages d’Aubagne.