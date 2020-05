ASSE : Claude Puel fait l'éloge de William Saliba

Arrivé sur le banc de l'AS Saint-Étienne début octobre, Claude Puel vient de boucler sa première saison avec les Verts (il reste la finale de Coupe de France à jouer contre le PSG). Si la 17e place du club en Ligue 1 n'est pas à son avantage, Puel peut être satisfait d'avoir découvert la pépite William Saliba (19 ans), transféré 30 M€ (bonus compris) à Arsenal mais prêté cette saison à l'ASSE. Dans un entretien accordé à The Athletic, le technicien a dit tout le bien qu'il pense du défenseur central.

« C'est un joueur fantastique. Il est jeune mais a beaucoup de maturité dans son jeu. Aussi, dans sa vie. C'est un joueur avec un bon feeling et un bon esprit », a-t-il déclaré. Connaisseur du football anglais par ses passages à Southampton (2016-2017) et Leicester (2017-2019), Puel n'est pas inquiet pour lui et pense qu'il est « prêt » pour la Premier League. « Je pense que c'est une opportunité fantastique pour Arsenal. Ils ont besoin d'un bon défenseur central et et je pense que William est le bon joueur. Selon moi, il peut devenir titulaire à Arsenal », a-t-il conclu. Des paroles qui devraient enthousiasmer les supporters des Gunners, qui pour l'heure ne connaissent pas leur nouveau joueur.