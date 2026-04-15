PSG : le record qui propulse Luis Enrique à la table des très grands

En qualifiant le Paris Saint-Germain pour une troisième demi-finale consécutive de Ligue des Champions, Luis Enrique entre un peu plus dans l’histoire de la compétition. Une régularité rare au plus haut niveau européen, qui place l’entraîneur espagnol dans un cercle extrêmement fermé de techniciens capables d’enchaîner trois présences de rang dans le dernier carré avec le même club.

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Avant lui, seuls quelques géants du banc ont réussi une telle série, comme Miguel Muñoz avec le Real Madrid, Marcello Lippi à la Juventus, Carlo Ancelotti avec l’AC Milan puis plus tard le Real Madrid, Zinédie Zidane avec le Real Madrid, ou encore Alex Ferguson à Manchester United et Pep Guardiola avec le FC Barcelone et le Bayern Munich. Une liste prestigieuse à laquelle s’ajoute désormais Luis Enrique, confirmant son statut parmi les entraîneurs les plus constants de l’ère moderne.