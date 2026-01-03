Metz : Tahirys Dos Santos est parti sauver sa petite amie dans les flammes

Deux jours après l’incendie mortel ayant causé la mort de plus de 40 personnes à Crans-Montana, en Suisse, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos reste hospitalisé à Stuttgart. Invité sur BFM ce samedi, son agent Christophe Hutteau a donné de ses nouvelles et fait de nouvelles révélations sur les circonstances de l’incendie. Après avoir réussi à fuir les flammes, Dos Santos serait notamment reparti pour sauver sa petite amie, toujours coincée.

La suite après cette publicité

«J’ai eu le bonheur de lui parler hier soir pour la première fois, de façon évidemment sibylline parce qu’il est enrubanné sur quasiment tout le corps. Il était avec ses parents, je ne lui ai pas posé de questions sur les circonstances, le moment était plutôt de le rassurer, a déclaré l’agent. Tahirys se trouvait au premier étage du bar au moment de l’incendie. Il a réussi à sortir de ce brasier et s’est aperçu que sa petite amie était encore à l’intérieur. Il est reparti à l’intérieur pour sortir celle-ci des flammes. En plus d’être une victime, Tahirys est un héros, on peut le dire.»