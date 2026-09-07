Georginio Wijnaldum s’engage avec Al-Ittihad !

Comme révélé par nos soins il y a plusieurs heures, Georginio Wijnaldum va bien poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Et c’est désormais officiel : l’ancien milieu du PSG et de Liverpool s’est s’engager avec Al-Ittihad, après avoir été libre depuis son départ d’Al-Ettifaq cet été.

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✍️ الهولندي فينالدوم اتحادياً لموسم رياضي واحد 🐅🇳🇱#صيفية_العميد pic.twitter.com/Qml9efNrK1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 6, 2026

À 35 ans, l’international néerlandais a ainsi signé un contrat d’une saison avec le club saoudien, assorti d’une option pour une année supplémentaire. Wijnaldum, qui sort d’un exercice particulièrement réussi avec Al-Ettifaq (17 buts et 7 passes décisives en 34 matches), retrouvera notamment son compatriote Steven Bergwijn sous les couleurs d’Al-Ittihad.