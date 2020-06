Le Barça très critiqué en Espagne, le Séville FC vise trois joueurs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Dortmund doute de Lucien Favre

Encore raté ! Comme la saison dernière, le Borussia Dortmund, sous les ordres de Lucien Favre, ne décrochera pas le titre de champion d'Allemagne. C'est le Bayern Munich, pour la 9e fois de suite, qui l'a décroché il y a quelques jours. Pour Sport Bild, ce nouveau mini-échec de la part du technicien suisse a commencé à faire douter les dirigeants du BVB de lui. Ils se demandent s'il est toujours l'homme de la situation. Celui qui pourra faire repasser Dortmund un jour devant le Bayern. Pour autant, Favre, malgré les doutes, devrait bien rester sur le banc des Jaunes et Noirs la saison prochaine. Selon le magazine allemand, il aura une nouvelle chance de décrocher la Bundesliga. Mais ce sera peut-être aussi la dernière.

Le Séville FC veut faire ses courses en Ligue 1

Le directeur sportif du Séville FC, Monchi, aime toujours autant la Ligue 1. Il aime y faire ses courses et cet été ne devrait pas échapper à la règle. Afin de remplacer Ever Banega, qui va quitter le club andalou en fin de saison pour rejoindre l'Arabie Saoudite, l'Espagnol pense à trois joueurs du Championnat de France, selon Estadio Deportivo. Le premier est Maxime Lopez, de l'Olympique de Marseille, cible de longue date des Sévillans. La seconde se nomme Benjamin Bourigeaud du Stade Rennais. Et enfin le troisième évolue en tant que milieu de terrain de l'OGC Nice. Il s'agit de Wylan Cyprien. Des noms connus, qui ont fait leurs preuves en France et qui pourraient aller voir du côte de l'Andalousie si l'herbe est plus verte. À condition que leurs clubs soient vendeurs.

Le Barça très critiqué en Espagne

Malgré sa victoire 1-0 contre l'Athletic hier au Camp Nou, le FC Barcelone essuie pas mal de critiques ce matin après sa piètre prestation. Même si L'Esportiu, Mundo Deportivo et Sport se contentent d'un «but en or» d'Ivan Rakitic et d'une «fin heureuse», lorsque l'on rentre dans le détail des analyses, la joie n'est pas à son paroxysme. Pour El Pais, «ce Barça-là n'est tout simplement pas le Barça». Peu de jeu, peu de mouvements, peu d'idées, la prestation fût terne et il faudra être beaucoup plus fort offensivement afin d'aller décrocher le titre de champion. Tous les journaux s'accordent en revanche sur une chose : les entrées de Riqui Pug et Ansu Fati ont dynamisé toute l'équipe en seconde période. Les jeunes de La Masia apportent plus que certains cadres de l'équipe donc. Inquiétant ou rassurant ?