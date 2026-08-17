Le BVB s’offre une recrue à 32 M€

La mobilisation des fans du PAOK Salonique n’y a rien changé. Furieux d’apprendre que Giannis Konstantelias allait être transféré, les supporters grecs avaient entouré le stade de leur équipe de cœur pour protester. Malheureusement pour eux, le Borussia Dortmund vient d’officialiser l’arrivée du jeune milieu offensif de 23 ans en échange de 26 M€ + 6 M€ de bonus.

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Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

« Le milieu de terrain Giannis Konstantelias rejoint le Borussia Dortmund avec effet immédiat. Le joueur de 23 ans arrive en provenance du PAOK Salonique (D1 grecque) et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031 », peut-on lire dans le communiqué publié par la formation allemande.