Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Bundesliga

Le BVB s’offre une recrue à 32 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Giannis Konstantelias @Maxppp

La mobilisation des fans du PAOK Salonique n’y a rien changé. Furieux d’apprendre que Giannis Konstantelias allait être transféré, les supporters grecs avaient entouré le stade de leur équipe de cœur pour protester. Malheureusement pour eux, le Borussia Dortmund vient d’officialiser l’arrivée du jeune milieu offensif de 23 ans en échange de 26 M€ + 6 M€ de bonus.

La suite après cette publicité

« Le milieu de terrain Giannis Konstantelias rejoint le Borussia Dortmund avec effet immédiat. Le joueur de 23 ans arrive en provenance du PAOK Salonique (D1 grecque) et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031 », peut-on lire dans le communiqué publié par la formation allemande.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund
PAOK
Giannis Konstantelias

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
PAOK Logo PAOK Salonique
Giannis Konstantelias Giannis Konstantelias
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier