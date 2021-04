Des groupes de supporters fustigent la nouvelle réforme de la Ligue des Champions

À quelques jours d’un sommet décisif de l’UEFA concernant la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, des groupes de supporters ont adressé une lettre à Aleksander Ceferin et à Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l’ECA (l'Association des clubs européens). À travers cette lettre, les différents groupes de supporters, dont les Bad Gones de Lyon et le Collectif Ultras Paris, se rejoignent pour contester les futures réformes concernant la nouvelle version de la LDC, qui prendra forme à partir de 2024.

«Votre projet de restructuration de la Ligue des Champions, basé sur l'augmentation du nombre de matches, l'introduction d'une qualification fondée sur les résultats passés et l'appropriation des droits commerciaux de la compétition, menace l'intégrité de l'ensemble de notre sport. Nous sommes les supporters d'aujourd'hui, et nous ne voulons pas plus de matches européens», peut-on lire. L’UEFA doit se réunir lundi pour trancher de l’avenir de la plus belle compétition européenne.