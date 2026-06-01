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EdF : le superbe but de Kylian Mbappé à l’entraînement

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

À quelques jours du match amical face à la Côte d’Ivoire prévu ce jeudi et dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a marqué les esprits à l’entraînement avec les Bleus. L’attaquant français a inscrit un but spectaculaire, conclu après un enchaînement rapide fait de quelques passements de jambes et d’un tir croisé précis, illustrant une forme physique déjà très bonne.

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Dans la continuité d’une saison individuelle solide, avec 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real Madrid, le capitaine des Bleus arrive néanmoins avec une cote en baisse dans le débat public, en France comme en Espagne. Conscient des attentes, le joueur entend bien profiter de ce Mondial 2026 pour relancer la dynamique, avec l’ambition de marquer une nouvelle fois l’histoire.

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