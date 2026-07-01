Newcastle va s’offrir un international ivoirien pour 50 M€

Seulement 18 mois après son arrivée à Hoffenheim, Bazoumana Touré (20 ans) va franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Selon les informations de Sky Sports, l’international ivoirien (9 sélections, 2 buts) va rejoindre Newcastle dans les prochains jours, alors que sa Coupe du Monde vient de se terminer avec les Elephants (défaite 2-1 contre la Norvège en 16es). Un accord a été trouvé entre les Magpies et leurs homologues allemands autour d’un transfert estimé à 50 millions d’euros.

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Arrivé en provenance d’Hammarby (Suède), qui l’avait délogé un an plus tôt du prestigieux club ivoirien de l’ASEC Mimosas, Touré s’est solidement imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat allemand. Cette saison, l’ailier gauche a disputé 32 matchs, pour 5 buts et 12 passes décisives. Il était courtisé par plusieurs cadors anglais.