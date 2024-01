Man City : Jack Grealish est traumatisé par son cambriolage

Il y a une semaine, la demeure de Jack Grealish, d’une valeur de 6,44 M€, a été visitée par des cambrioleurs. Plusieurs membres de la famille du joueur étaient présents d’ailleurs pendant ces événements. Les voleurs se sont enfuis avec un butin d’un montant de 1,15 M€. Secoué, le joueur de Manchester City, qui était avec son équipe pendant le cambriolage, a publié un long message sur ses réseaux sociaux.

«Il m’est impossible d’expliquer à quel point je suis dévasté par le cambriolage qui a eu lieu à mon domicile il y a quelques jours. Ma famille compte beaucoup pour moi et rien n’est plus important que d’assurer leur sécurité. Cela a été une expérience traumatisante pour nous tous, et je suis très reconnaissant que personne n’ait été blessé. J’ai vécu tellement d’expériences et de réussites extraordinaires au cours des 12 derniers mois, mais pour être honnête, la meilleure année de ma vie dans le football n’est pas quelque chose que je peux célébrer (…) Les personnes qui commettent ces crimes terribles n’ont aucune idée des dommages qu’ils causent à la vie des gens. J’espère qu’ils seront retrouvés et traduits en justice pour qu’aucune autre famille n’ait à vivre ce que nous avons vécu.» Le joueur n’est pas sorti indemne de ces événements.