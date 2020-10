Ligue des Nations : la France et le Portugal restent muets

Dans cette 3e journée de Ligue des Nations, la France recevait le Portugal à Saint-Denis pour une rencontre qui rappelait la finale de l'Euro 2016. C'était aussi un avant-goût du prochain Euro puisque les deux formations vont à nouveau se rencontrer mais en phase de groupes cette fois. On espérera un match plus animé car la soirée s'est soldée par un triste nul 0-0. La Seleção das Quinas reste donc leader du groupe 3, à égalité avec les Bleus, grâce à une meilleure différence de buts. France et Portugal se retrouveront le 14 novembre prochain, à Lisbonne cette fois.

La suite après cette publicité

Cette rencontre aura été bien terne. Les hommes de Didier Deschamps ont laissé le ballon à leur adversaire en première période sans être réellement inquiétés. Le Portugal, emmené par Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, s'est constamment heurté à la défense bleue. En face, Mbappé n'aura pas réussi grand-chose à part sur cette feinte dans la surface devant Danilo Pereira en début de seconde période. En fin de rencontre, Pepe a bien cru donner la victoire aux siens avant d'être signalé hors-jeu et Lloris a dû s'interposer face à Ronaldo. C'est tout ce qu'il y avait à se mettre sous la dent pour ce match sans but et sans spectacle.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.