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La légende Gheorghe Hagi nommée à la tête de la Roumanie

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gheorghe Hagi @Maxppp

La fédération roumaine a rapidement tranché. Après le décès tragique de son sélectionneur national, l’emblématique Mircea Lucescu, la Roumanie tient son nouvel homme fort. Et c’est la légende Gheorghe Hagi qui a été choisie pour succéder au regretté Lucescu. Hagi a signé un contrat jusqu’en 2028.

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« La Fédération roumaine de football annonce la nomination de Gheorghe Hagi, figure emblématique du football roumain, au poste de sélectionneur. Symbole de performance, il a signé un contrat pour les deux prochains cycles qualificatifs, avec pour mission de ramener l’équipe nationale au sommet du football mondial », peut-on lire sur le site officiel de la fédération roumaine.

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