Équipe de France : les grands perdants de cette Coupe du Monde

La Coupe du Monde de l’Équipe de France est terminée, et l’heure est déjà au bilan. Certains joueurs ont su tirer avantage de ce tournoi pour gagner du crédit aux yeux du futur sélectionneur, Zinédine Zidane, quand d’autres sont totalement passés à côté. Chez les gardiens, Mike Maignan aura disputé l’intégralité des 8 matchs des Bleus, alternant le meilleur et le moins bon. On n’ira pas jusqu’à remettre en cause le statut du portier de l’AC Milan, mais ses coéquipiers auraient probablement aimé pouvoir compter un peu plus sur lui à certains moments. En défense, Ibrahima Konaté fait partie des grands perdants. Relégué à la quatrième place dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le joueur du Real Madrid a vécu une Coupe du Monde dans l’ombre. Didier Deschamps l’a même sorti à la pause lors du dernier match face à l’Angleterre où il avait pris l’eau, comme beaucoup.

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Son remplaçant, Maxence Lacroix, a peiné à confirmer ce qu’on avait vu de lui en mars. Il n’est jamais évident d’entrer en jeu dans une demi-finale de Coupe du Monde, et le défenseur de Crystal Palace pourra le confirmer. En retard sur le deuxième but espagnol, il n’a pas plus rassuré hier face à l’Angleterre, où il a souvent été pris à défaut, notamment sur le sixième but anglais où Jude Bellingham a joué avec lui. Un temps réclamé pour prendre la place de Koundé, Malo Gusto n’a pas franchement convaincu. Son match cauchemardesque face à l’Angleterre hier ne remet pas en cause ses qualités, mais il n’est pas de nature à rebattre les cartes de la hiérarchie. Pas plus qu’à gauche, où Théo Hernandez a vu son retard s’accentuer sur Lucas Digne. Auteur d’une première mi-temps désastreuse face à l’Angleterre, l’ancien Madrilène est sorti à la pause. D’après L’Equipe, il n’avait pas masqué sa faible motivation de jouer ce dernier match.

Rayan Cherki a déçu

Au regard de son talent, Warren Zaïre-Emery aura forcément sa chance en Bleus un jour, mais le titi parisien a une fois encore passé une compétition dans l’ombre. Entré en fin de match contre le Maroc en 1/4 de finale (2-0), il a ensuite vécu une première titularisation très timide face à l’Angleterre (4-6), où l’on attendait plus de sa part. Difficile de placer N’Golo Kanté dans la catégorie des grands perdants puisque le milieu de Fenerbahçe n’a pas joué la moindre minute. On imagine que le champion du monde 2018 avait conscience du rôle qui l’attendait dans ce tournoi. Il en va de même pour Lucas Hernandez.

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Rayan Cherki appartient, lui, à la catégorie des grands déçus, et accessoirement des grandes déceptions. Jamais dans le ton lors de ses entrées, en particulier contre l’Espagne où il a sans cesse ralenti le jeu, le joueur de Manchester City a livré une première mi-temps cauchemardesque contre l’Angleterre (4-6). Il s’est même pris le bec avec Didier Deschampsavant d’être remplacé à la pause. Un rendez-vous manqué. Marcus Thuram n’a joué qu’une seule minute dans le tournoi (contre l’Irak) et cela dit beaucoup du statut qui est le sien désormais. Il est maintenant temps de lancer un nouveau cycle sous l’impulsion de Zinédine Zidane. Le futur sélectionneur des Bleus dirigera ses quatre premiers matchs fin septembre. Pour rappel, les Bleus iront en Turquie le 25 septembre pour les débuts de Zidane, avant de se rendre en Belgique le 28. ZZ effectuera ensuite ses débuts à domicile… contre l’Italie (le 2 octobre au Stade de France), puis les Bleus retrouveront la Belgique le 5.