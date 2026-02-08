OL : première grosse polémique pour Endrick !

Hier soir, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de prolonger sa bonne dynamique avec ce déplacement à Nantes, finalement bien remporté sur le score de 1-0, grâce à un but de Pavel Sulc en première période. Mais pendant - et après - ce match, sur les réseaux sociaux, le principal sujet de discussion n’étaient pas cette nouvelle victoire qui confirme l’excellente forme rhodanienne ni le nouveau but du joueur tchèque, mais bien Endrick, expulsé à l’heure de jeu hier.

Le jeune attaquant brésilien a effectivement pris la porte, après avoir donné un coup de pied au niveau du tendon d’Achille de Dehmaine Tabibou. Il a ainsi écopé d’un deuxième jaune, qui s’est transformé en carton rouge direct après recours à la VAR. Une première expulsion en France pour le Merengue, qui a logiquement fait réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup de supporters lyonnais ont ainsi dénoncé un traitement injuste envers une des stars de notre Ligue 1.

Fonseca l’a mauvaise

Après la rencontre, Paulo Fonseca est aussi monté au créneau. « Pour moi, l’expulsion était très sévère, très sévère. Il y avait une faute avant (le geste d’Endrick) qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick », a-t-il d’abord lancé, avant de réclamer plus de protection pour son joueur. « La deuxième chose que je veux dire, c’est que c’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais (…) l’intention était claire. ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick (…) et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick », a conclu le Portugais.

A noter que son homologue nantais Ahmed Kantari lui a répondu : « Endrick n’est pas assez protégé alors que c’est lui qui met un coup ? C’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Endrick ». De quoi remettre sur la table le débat sur la protection des stars en Ligue 1, déjà bien essoré à l’époque de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Neymar…