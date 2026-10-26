PSG-OL : le CUP tacle la LFP et les Bad Gones

Le Collectif Ultras Paris n’en a visiblement pas terminé avec les Bad Gones ! Après une première banderole moqueuse à l’encontre du groupe de supporters lyonnais, les ultras parisiens ont récidivé ce lundi soir au Parc des Princes, en marge du choc entre le PSG et l’OL. « Pour des ultras, sucez les flics, c’est atypik », pouvait-on lire dans les tribunes parisiennes, atypik faisant référence au nouveau groupe d’ultras lyonnais anti-fasciste et opposé aux Bad Gones.

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Le nouveau gros tacle du CUP contre les BadGones de l’OL. « Pour des ultras, sucez les flics c’est atypik » Balle perdue aussi pour la LFP. #PSGOL https://t.co/d4AL0udsFB — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 26, 2026

Mais les supporters du PSG ont également réservé une pique à la Ligue de Football Professionnel. « NFL maintenue, LFP vaincue », ont-ils affiché sur une autre banderole. Une référence au report de PSG-OL, initialement prévu ce dimanche et finalement décalé à lundi pour des raisons de sécurité dans un contexte de manifestations. Une décision que le CUP dénonce, alors que la rencontre de NFL organisée dimanche à Paris a, elle, été maintenue. Une différence de traitement pointée du doigt.