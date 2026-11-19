Alors que des interrogations entourent son avenir au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier n’aurait pas exprimé le souhait de partir lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste de Canal+, le gardien français n’a pas demandé à quitter le club de la capitale.

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Une précision importante alors que la situation du portier parisien fait parler, notamment depuis que Matvey Safonov s’est installé dans les buts du PSG. Malgré cette concurrence, Chevalier n’aurait donc pas engagé de démarche pour partir cet hiver.