Sporting CP : Paulo Fonseca explique son départ de l’OL en pleine saison

C’est officiel : Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur du Sporting Portugal. Plus tôt dans la journée, tant l’Olympique Lyonnais que le club lusitanien ont confirmé ce transfert, et les Portugais ont déboursé 5 millions d’euros pour s’offrir le tacticien, dont le contrat en terres rhodaniennes expirait à la fin de la saison. Un effort financier conséquent pour la direction du Sporting, sachant qu’elle doit aussi indemniser Rui Borges, ce qui témoigne clairement de la confiance de la direction envers Fonseca, déjà présenté comme le grand sauveur du club, troisième en championnat portugais.

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Il était d’ailleurs présenté ce mercredi. L’occasion pour lui d’expliquer les raisons de ce choix de quitter l’OL pour Lisbonne en pleine saison. « La vérité, c’est que j’ai toujours eu en tête de progresser dans les meilleurs championnats, d’affronter les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs, afin d’arriver ici aujourd’hui mieux préparé. Je vous l’avoue, je pense que je suis au bon moment dans ma carrière pour être l’entraîneur du Sporting. C’est le moment où je me sens mieux préparé à affronter ce défi », a d’abord expliqué l’entraîneur portugais.

Fonseca vit un rêve

Il n’a d’ailleurs pas hésité à insister sur son amour pour le club lisboète. Clairement, il n’était pas malheureux à Lyon, mais c’était le choix du cœur. « Je suis un professionnel, mais je ne peux m’empêcher de dire que ce club a toujours été spécial pour moi. Je suis fan depuis que je suis enfant. J’ai grandi en vibrant avec Jordan, Manuel Fernandes. Puis avec Carlos Xavier, Mário Jorge, Balakov, Luisinho, Douglas, j’adorais Douglas. Cela a pesé lourdement au moment où le président m’a invité à venir. Il y a des rêves qui se réalisent et mon rêve s’est réalisé. Je suis dans le club de mon cœur », a confirmé Fonseca, qui a aussi évoqué le projet du club.

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« Une chose qui m’a beaucoup attiré et motivé c’est la qualité de cette jeune équipe. Je suis extrêmement motivé à travailler avec ces jeunes de grande qualité. Je suis sûr que nous construirons des choses spéciales pour le Sporting tous ensemble. Si je ne croyais pas être capable de tirer le meilleur de cet effectif, je ne serais pas là. Je pense que nous avons un avenir prometteur devant nous. Cela demandera beaucoup de travail, mais je crois pleinement en l’équipe. Aujourd’hui, j’ai déjà eu l’opportunité de faire un premier entraînement. Et si j’étais déjà excité, aujourd’hui je le suis bien plus. Je crois fermement que nous serons plus forts. Beaucoup sont jeunes, beaucoup sont au Portugal pour la première fois… Et ce changement n’est pas facile. Ils viennent d’autres contextes. Mais le temps montrera que les choix étaient justes et que cette équipe va offrir un bel avenir à ce club », a conclu l’entraîneur. Il fera ses débuts face à Moreirense en championnat ce samedi, avant la trêve internationale.