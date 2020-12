OM : André Villas-Boas évoque les chances de titre en L1

Vainqueur du FC Nantes ce week-end (3-1), l’Olympique de Marseille est sixième du classement de Ligue 1 avec 21 points, soit cinq de moins que le leader parisien. Sauf que les Phocéens ont deux matches en moins (Nice et Lens). Potentiellement, ils peuvent donc passer devant le PSG. De quoi donner des espoirs de titre ? André Villas-Boas a précisé le fond de sa pensée.

« Si le PSG est à la peine, il faut au moins être prêt à menacer le titre de champion, c’est le plus important. Cette année était imprévisible, il faut en profiter. J’ai cru que ça pouvait arriver l’an dernier, mais Paris a tout explosé. J’espère y voir plus clair après les matches contre Monaco et Rennes », a-t-il confié en conférence de presse.