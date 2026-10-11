Vinicius Jr et l’influenceuse Virginia Fonseca se séparent

Nouveau rebondissement dans la vie sentimentale de Vinicius Jr. L’attaquant brésilien du Real Madrid et l’influenceuse Virginia Fonseca ont mis fin à leur relation, quatre mois seulement après s’être réconciliés. La séparation a été confirmée ce dimanche par l’entourage de la jeune femme, après plusieurs rumeurs de tensions au sein du couple. Leur relation, marquée par des hauts et des bas depuis 2025, semblait pourtant être repartie sur de nouvelles bases, notamment avec l’échange de bagues symboliques en septembre.

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Les spéculations sur leur rupture se sont intensifiées après le départ de Virginia Fonseca pour Miami, sans le footballeur, et des interrogations sur l’absence de sa bague. Toutefois, son entourage a tenu à préciser que la séparation s’était faite à l’amiable, sans dispute ni conflit, les deux personnalités ayant simplement décidé de ne plus poursuivre leur histoire ensemble. Cette annonce intervient au terme d’un week-end difficile pour Vinicius Jr., également expulsé lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (1-0), samedi, après avoir tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba.