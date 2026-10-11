Menu Rechercher
Commenter 12

Vinicius Jr et l’influenceuse Virginia Fonseca se séparent

Par Josué Cassé
1 min.
vini @Maxppp

Nouveau rebondissement dans la vie sentimentale de Vinicius Jr. L’attaquant brésilien du Real Madrid et l’influenceuse Virginia Fonseca ont mis fin à leur relation, quatre mois seulement après s’être réconciliés. La séparation a été confirmée ce dimanche par l’entourage de la jeune femme, après plusieurs rumeurs de tensions au sein du couple. Leur relation, marquée par des hauts et des bas depuis 2025, semblait pourtant être repartie sur de nouvelles bases, notamment avec l’échange de bagues symboliques en septembre.

La suite après cette publicité

Les spéculations sur leur rupture se sont intensifiées après le départ de Virginia Fonseca pour Miami, sans le footballeur, et des interrogations sur l’absence de sa bague. Toutefois, son entourage a tenu à préciser que la séparation s’était faite à l’amiable, sans dispute ni conflit, les deux personnalités ayant simplement décidé de ne plus poursuivre leur histoire ensemble. Cette annonce intervient au terme d’un week-end difficile pour Vinicius Jr., également expulsé lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (1-0), samedi, après avoir tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier