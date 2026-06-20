Le Stade Rennais fonce sur Eliezer Mayenda

Sixième du dernier exercice de Ligue 1, le Stade Rennais disputera la Ligue Europa la saison prochaine grâce à la victoire lensoise en Coupe de France. Une petite déception pour un club qui a beaucoup investi sur de gros salaires et qui voulait se refaire la cerise financièrement avec une qualification en Ligue des Champions.

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Pour autant, le club rennais compte bien se montrer actif sur le marché des transferts. Après avoir déjà annoncé les arrivées d’Adrien Thomasson d’Issa Soumaré, et de Gonçalo Oliveira, la formation bretonne fonce sur une nouvelle piste pour renforcer son secteur offensif.

Rennes pousse pour Mayenda

Selon nos dernières informations, le SRFC a, en effet, décidé de jeter son dévolu sur un certain Eliezer Mayenda. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le prometteur attaquant de Sunderland sort d’une saison contrastée avec 2 buts et 1 passe décisive en 22 matches toutes compétitions confondues et un temps de jeu limité.

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Séduit par le profil du natif de Zaragoza et conscient de son potentiel, le Stade Rennais aimerait donc attirer le polyvalent attaquant de Sunderland, capable d’évoluer dans différentes positions sur le front de l’attaque. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le gaucher d’1m83 est estimé à 16 millions d’euros. Affaire à suivre…