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Ligue des Champions

PSG : l’éloge de Luis Enrique à Pep Guardiola

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Pep Guardiola et Luis Enrique en 2015 @Maxppp

Les détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions ont pu bénéficier d’un accès privilégié aux deux finalistes de la Ligue des Champions, le PSG mercredi et Arsenal le jeudi, pour rencontrer les joueurs et l’entraîneur Luis Enrique. Du côté des médias espagnols, on s’est bien évidemment précipité sur Luis Enrique, qui a été interrogé notamment sur le départ de Pep Guardiola de Manchester City, 10 ans après sa prise de fonction. « Je n’arrive pas à y croire, et je ne veux pas y croire car j’aurais aimé qu’il reste encore de nombreuses années », a réagi le coach du PSG au micro de Movistar, avant de rendre un hommage poignant à son compatriote.

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😅 "¿La salida de Guardiola del City? No me lo creo, no me lo creo..."

"Para mí es el mejor entrenador de todos los tiempos".

🎙️ Luis Enrique, con @m_marchante sobre el futuro del técnico de Sampedor. #LaCasaDelFútbol #UCL
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« C’est ce qu’il transmet, la façon dont il a transformé le jeu, sa capacité à faire rentrer les défenseurs centraux ou les latéraux dans l’axe. Un jour, il placera les défenseurs centraux face au but et tout le monde l’imitera. Très peu en sont capables, et à cet égard , il est le numéro un », l’a-t-il encensé, avant d’évoquer l’avenir de Guardiola. « Quand j’étais sélectionneur, je me suis toujours demandé si Pep n’avait pas cette envie de devenir sélectionneur. Je ne pense pas que ce sera avec l’Italie , mais on ne peut pas l’exclure. J’aimerais voir Pep rester encore de nombreuses années au plus haut niveau, pas pour les trophées ; après tout, qu’importe le nombre ? »

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