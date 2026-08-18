Rio Mavuba de retour au LOSC

C’est allé vite pour Rio Mavuba. Prolongé comme entraîneur des Girondins de Bordeaux, l’ancien milieu de terrain a finalement rendu son tablier quelques jours plus tard, suite à la dégradation de la situation de club au scapulaire. Aujourd’hui, Mavuba a retrouvé un club : le LOSC.

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À son départ en 2017, il l’avait annoncé : il reviendrait. C’est aujourd’hui, 9 ans plus tard, que Rio Mavuba, capitaine emblématique du doublé de 2011, retrouve le LOSC. Au cœur d’un organigramme qui continue de se renforcer… pic.twitter.com/u6yaPR1CUm — LOSC (@losclive) August 18, 2026

«À son départ en 2017, il l’avait annoncé : il reviendrait. C’est aujourd’hui, 9 ans plus tard, que Rio Mavuba, capitaine emblématique du doublé de 2011, retrouve le LOSC. Au cœur d’un organigramme qui continue de se renforcer pour la formation lilloise, il occupera les fonctions de Manager sportif et Talent Manager de l’Académie. De nouvelles missions et une nouvelle étape dans la carrière de Rio, au sein d’un club dont il porte l’ADN et auquel il est resté profondément attaché», peut-on lire dans le communiqué publié par les Dogues.