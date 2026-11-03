Le Real Madrid et le FC Barcelone rendent hommage à Jesús de Miguel après sa disparition

Le monde du football est en deuil après la disparition tragique de Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife, décédé à l’âge de 30 ans à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire survenu lors d’une rencontre face à Andorra. Malgré l’intervention des secours et son transfert à l’hôpital après un violent choc en plein match, l’état de l’attaquant s’est dégradé au fil des heures. Une nouvelle bouleversante qui a provoqué de nombreuses réactions dans le football espagnol, dont celles des deux grands rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Le club madrilène a publié un communiqué officiel pour rendre hommage au joueur : « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife. Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, ses coéquipiers, son club et tous ses proches. Jesús de Miguel est décédé à l’âge de 30 ans. Qu’il repose en paix. » Le Barça a également tenu à témoigner son soutien aux proches du défunt : « Le FC Barcelone exprime sa profonde tristesse suite à la tragique nouvelle du décès de Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife. Toutes nos pensées et notre soutien accompagnent sa famille, ses amis et ses proches dans cette épreuve. »