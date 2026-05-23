Menu Rechercher
Commenter 15
DFB Pokal

José Mourinho va assister à la finale de Coupe d’Allemagne pour Michael Olise

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Bayern Munich 3-0 Stuttgart

Ce samedi, la finale de la Coupe d’Allemagne opposera le Bayern Munich à Stuttgart (21h). Après une belle saison, le Rekordmeister cherchera à remporter un nouveau trophée avant la fin de saison. Un dernier match qui se jouera sous les yeux de José Mourinho. Alors qu’il devrait être le nouvel entraîneur du Real Madrid, le coach portugais est en Allemagne pour une raison bien spécifique.

La suite après cette publicité

En effet, à en croire Sky Germany, le "Special One" va regarder ce match pour observer de plus près la performance de Michael Olise. Vêtu d’une casquette bleue, le coach de 63 ans se rendrait au stade olympique de Berlin pour avancer sur le dossier selon les médias allemands.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

DFB Pokal
Real Madrid
Bayern Munich
Michael Olise

En savoir plus sur

DFB Pokal Coupe d'Allemagne
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier