José Mourinho va assister à la finale de Coupe d’Allemagne pour Michael Olise

Ce samedi, la finale de la Coupe d’Allemagne opposera le Bayern Munich à Stuttgart (21h). Après une belle saison, le Rekordmeister cherchera à remporter un nouveau trophée avant la fin de saison. Un dernier match qui se jouera sous les yeux de José Mourinho. Alors qu’il devrait être le nouvel entraîneur du Real Madrid, le coach portugais est en Allemagne pour une raison bien spécifique.

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En effet, à en croire Sky Germany, le "Special One" va regarder ce match pour observer de plus près la performance de Michael Olise. Vêtu d’une casquette bleue, le coach de 63 ans se rendrait au stade olympique de Berlin pour avancer sur le dossier selon les médias allemands.