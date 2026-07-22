Le PSG a fait une grosse offre à Ferran Torres

Le héros inattendu. Dimanche soir, Ferran Torres a inscrit le but de la victoire 1 à 0 lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Critiqué par certains au pays durant le tournoi, l’Espagnol de 26 ans s’est offert la plus belle des revanches. Après avoir soulevé le trophée et fêté ce titre avec la Roja, le natif de Foios va pouvoir profiter d’un peu de repos avant de reprendre le chemin des entraînements. Il reste à savoir dans quel club ce sera. Car son avenir se joue en coulisses depuis quelques semaines. Ce qui n’était pas forcément dans les plans du FC Barcelone, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Sport rappelle que les pensionnaires du Camp Nou souhaitent toujours avancer avec lui. D’autant qu’ils savent que le marché des attaquants est très compliqué et onéreux.

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Mais les Culés ont joué avec le feu. Ils ont reporté les discussions concernant sa prolongation dans l’attente de la décision de Robert Lewandowski, qui a finalement rejoint Chicago. Ils comptaient échanger et trouver un accord avec Ferran Torres à partir du mois de septembre, afin d’éviter de payer 8 M€ de bonus à Manchester City pour l’Espagnol. Après le Mondial 2026, les Catalans veulent plus que jamais poursuivre l’aventure avec le footballeur de 26 ans. C’est ce qu’a expliqué Sport lundi après le sacre de la Roja. Ce mercredi, le quotidien sportif dévoile de nouvelles informations sur le sujet. Ainsi, on apprend que ce dossier se complique de plus en plus pour le Barça, qui a été pris par surprise par les clubs de Premier League et surtout par le PSG. Les dirigeants étaient aussi persuadés que le joueur voulait rester.

Ferran a été déçu par le Barça

D’autant plus que Lewy s’en est allé. Mais ce n’est pas totalement le cas. Bien qu’il se sente bien au FCB et qu’il a un temps envisagé de rester, Ferran Torres est ouvert à un départ. Il a été blessé par les doutes du club à son sujet, mais aussi par le fait qu’il n’a jamais vraiment été considéré comme une option en tant que titulaire en attaque. Sans compter le fait qu’il n’a pas forcément bien perçu la potentielle arrivée de Julian Alvarez, un concurrent de taille en attaque. Tout cela a profité au PSG, qui s’est engouffré dans la brèche. Luis Enrique souhaite recruter cet élément polyvalent pour renforcer son secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos.

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Sport précise d’ailleurs que Paris a fait son offre à l’Espagnol. Une énorme proposition «financière et sportive quasi imbattable qui a fait réfléchir Ferran». Si la presse italienne a évoqué récemment un accord entre les champions de France et le joueur, il n’en est rien selon Sport. Le PSG attend de trouver un accord définitif avec l’attaquant avant de discuter avec le Barça, qui valorise son joueur à environ 50 M€. Sauf que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi estime ce montant trop élevé pour un joueur en fin de contrat dans un an. Paris pense donc en position de force et n’attend qu’un accord avec Ferran pour boucler l’opération au plus vite. De leur côté, les Culés sont dans le dur, mais estiment qu’un geste de Ferran Torres pourrait tout changer.

Paris à tout prix ?

Pour rester, le joueur devrait faire de gros efforts financiers, tout en sachant qu’il n’aura pas l’assurance d’être titulaire ou d’avoir plus de temps de jeu. Une réunion est prévue dans les prochains jours entre les dirigeants catalans, qui commencent à accepter un possible départ, et le clan Ferran Torres, qui est très optimiste concernant son transfert au PSG selon la Cadena SER. Actuellement, les positions du Barça et de l’entourage du joueur sont très éloignées concernant une éventuelle prolongation, aussi bien au niveau de la durée du contrat que de l’aspect financier. De plus, le Barça perçoit le silence de l’Espagnol comme un mauvais présage. Tous les voyants sont donc au vert pour Paris. En Espagne, certains estiment que son départ n’est qu’une question de temps, tout en étant surpris par sa future destination.

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Sur la SER, le journaliste Nil Solà a confié : « Ferran estime qu’il était bien meilleur que Lewandowski jusqu’en janvier, mais Flick a décidé de le mettre sur le banc. Ce qui me surprend, c’est que s’il va au PSG, il aura autant, voire moins, de temps de jeu qu’à Barcelone. » De son côté, Marcos López met la pression aux Barcelonais : « soit ils prolongent son contrat, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a explosé, et si un club veut s’attacher les services de Ferran Torres maintenant, le Barça pourra faire valoir qu’il vise un joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un prix. Si c’était 30 ou 40 M€ avant, c’est beaucoup plus maintenant.» Il n’est pas certain que Paris pense la même chose.