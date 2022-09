Série A : l'Atalanta concède le nul contre Cremonese

Score de parité (1-1) aujourd'hui au Gewiss Stadium entre l'Atalanta et le promu Cremonese pour le compte de la 6ème journée de Série A. Les locaux (3e) avait l'occasion d'être leader et de prendre deux points d'avance sur Naples et Milan en s'imposant contre la lanterne rouge, qui se bagarre dans le bas de tableau pour essayer de ne pas couler.

Mais Bergame n'a pas réussi à prendre les trois points malgré de nombreuses tentatives. Merih Demiral a ouvert le score à la 74e minute avant que Cremonese n'égalise en fin de match par l'intermédiaire d'Emanuele Valeri (80e). Mauvaise opération pour les Noir et Bleu qui perdent deux points au classementet sont donc ex-aequo avec Naples et Milan (14 pts). Cremonese est 18e avec deux points.