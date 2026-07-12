Coupe du Monde 2026 : les mots forts de Samuel Eto’o sur Kylian Mbappé

À deux jours de la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Espagne, Samuel Eto’o n’a pas tari d’éloges sur Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancienne gloire du football camerounais a salué les performances du capitaine des Bleus, qu’il juge déterminant aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « À seulement 27 ans, il a déjà marqué plusieurs générations et inscrit son nom parmi les grandes figures de l’histoire du football. Kylian Mbappé est un phénomène », a déclaré l’ex-attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan, impressionné par la régularité du Français au plus haut niveau.

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Samuel Eto’o a également mis en avant les qualités de leader de l’attaquant tricolore, estimant que son influence dépasse largement ses statistiques. « Les adversaires le craignent, parce qu’ils savent qu’il peut changer le cours d’un match à tout moment », a-t-il affirmé, avant de regretter que Mbappé ne bénéficie pas toujours de la reconnaissance qu’il mérite. « Que doit encore accomplir Kylian Mbappé pour être pleinement reconnu comme le meilleur joueur français de sa génération, voire comme l’un des plus grands joueurs français de l’histoire ? », s’est interrogée la légende camerounaise.