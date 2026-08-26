Italie : la fédération a contacté Ciro Immobile

Giovanni Malagò continue de réfléchir à la future organisation de la FIGC. Selon les informations du Corriere della Sera, le nouveau président de la Fédération aurait eu un échange téléphonique hier avec Ciro Immobile. L’ancien attaquant du Paris FC, qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière, pourrait ainsi se voir proposer un rôle au sein de la Fédération. Pour l’heure, les deux parties n’ont ni confirmé ni démenti ce contact.

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Cette piste intervient alors que le ministre des Sports Andrea Abodi appelle également à un changement de cap pour le football italien. Il espère notamment voir la Nazionale retrouver de l’élan et le système se réformer, avec une attention particulière portée à la formation des jeunes. Dans ce contexte, l’arrivée d’un ancien international comme Immobile pourrait représenter une option étudiée par Malagò pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de la FIGC.