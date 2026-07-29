FIFA : l’AFC ne comprend pas la décision de Gianni Infantino

La polémique autour du projet de FIFA Forward Enterprise continue de s’étendre. Après les critiques de l’UEFA et de la Concacaf, la Confédération asiatique de football (AFC) a publié un communiqué dans lequel elle regrette de ne pas avoir été consultée avant l’annonce de la FIFA. L’instance asiatique estime qu’« une question d’une telle importance » n’aurait pas dû être rendue publique avant que « la famille AFC n’ait eu l’occasion de l’examiner et d’en discuter par le biais des voies de gouvernance appropriées et établies ». Si elle reconnaît « l’importance d’explorer des approches novatrices pour consolider l’avenir du football mondial », elle insiste sur le fait qu’un projet d’une telle ampleur doit reposer sur « les principes de bonne gouvernance, de transparence et de consultation constructive ».

La suite après cette publicité

L’AFC demande également davantage de temps et d’informations avant toute prise de décision. Elle estime que « toutes les parties prenantes doivent disposer d’informations suffisantes et d’un délai adéquat pour évaluer pleinement la proposition », notamment ses conséquences « en matière de gouvernance, juridiques, commerciales et stratégiques ». Selon la confédération, un tel processus est indispensable afin de garantir que toute décision « reflète les intérêts collectifs de la communauté mondiale du football » et « renforce la confiance dans le cadre de gouvernance de la FIFA ».