Premier League : vers une reprise le 20 juin ?

Après l'Allemagne, où la Bundesliga a fait son retour le 16 mai dernier, et l'Espagne, où la Liga redémarrera la semaine du 8 juin, l'Angleterre devrait suivre le mouvement au cours de la deuxième moitié du mois de juin. La Premier League a en effet validé la reprise des entraînements avec contacts ce mercredi, faisant un pas de plus vers un retour du ballon rond au Royaume de Sa Majesté. Les réunions par visioconférence impliquant la Ligue et ses acteurs ne sont en revanche pas terminées cette semaine.

Ce jeudi, des discussions sur divers sujets (droits TV, retransmission, rencontres sur terrain neutre) doivent encore avoir lieu. Les clubs de l'élite anglaise vont également évoquer une date précise de reprise de la Premier League. The Independent révèle que la date du samedi 20 juin sera discutée par les 20 écuries de PL. Cette échéance pourrait être favorisée puisqu'elle permettrait à toutes les équipes d'être affûtées physiquement pour aller au bout de l'exercice 2019-2020 de l'autre côté de la Manche.