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Ligue 1

TFC : un grand favori pour remplacer Carles Martinez Novell

Par Tom Courel
1 min.
Olivier Pantaloni avec Lorient. @Maxppp

L’élimination de Toulouse en demi-finale de la Coupe de France face à Lens (1-4) va laisser des traces. En effet, le Téfécé n’a pas encore déclenché de mouvements précipités, mais l’avenir de Carles Martinez Novell sur le banc des Violets semble de plus en plus s’écrire loin du sud de l’Hexagone d’après les informations de L’Équipe. Et si la tendance interne penche vers un départ du technicien, marquée par celui de plusieurs cadres, le profil d’Olivier Pantaloni (qui va quitter le FC Lorient cet été) séduit les Toulousains d’après la source.

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Intéressé par le projet, l’actuel technicien des Merlus pourrait notamment reformer un duo avec Jordan Galtier, déjà présent au club, qu’il a côtoyé à Ajaccio. Or, la priorité n’est pas celle-ci. À ce jour, les dirigeants de l’actuel 11e du championnat n’ont eu « aucun contact avec personne » et ne veulent surtout pas précipiter les choses durant cette fin de saison. Le coach Lorientais de 59 ans devra patienter avant de s’asseoir sur un banc loin de la Bretagne.

Pub. le - MAJ le
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