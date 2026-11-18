À 24 heures de l’échéance, plusieurs candidats se sont déjà positionnés pour défier Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA, programmée le 18 mars prochain à Rabat, au Maroc. Le président sortant devra faire face à Philippe Diallo, qui a officialisé sa candidature mardi après avoir reçu lundi avec le soutien de l’UEFA, mais aussi à Ramon Vega. L’ancien international suisse, passé par Tottenham et Cagliari, s’est déclaré le 7 octobre. À 55 ans, il tente pour la quatrième fois de briguer le poste, après ses tentatives de 2015, 2019 et 2022. Il affirme avoir obtenu au moins cinq parrainages de fédérations, nécessaires pour valider sa candidature.

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Un autre ancien dirigeant fédéral s’est également lancé dans la course. Le Japonais Kozo Tashima a présidé la Fédération japonaise de 2016 à 2024 et siège au Conseil de la FIFA depuis 2015. Il souhaite défendre les valeurs d’éthique, de rigueur et d’intégrité du football japonais. Enfin, le Camerounais Jean Crépin Nyamsi avait, lui aussi, annoncé sa candidature le 28 octobre dernier, à Paris. Des concurrents aux profils variés, mais dont les chances de faire vaciller Infantino restent à ce stade limitées, en particulier face au soutien dont bénéficie le président sortant auprès de plusieurs confédérations.