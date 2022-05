Real Madrid : Vinicius Jr et Eder Militao vont prolonger

Selon AS, le Real Madrid va convoquer cet été les deux Brésiliens, Vincius Jr et Eder Militao pour les faire prolonger, même si aucun des deux n’est en fin de contrat. L’ailier de 21 ans est lié au Real jusqu’en juin 2024 alors que son compatriote de 24 ans voit lui son contrat expirer en juin 2025. Cette politique de renégociation du Real vise surtout à augmenter les salaires des deux cadres qui ont des émoluments très faibles comparés au reste de l’effectif madrilène.

La suite après cette publicité

Vinicius a un salaire de 3 millions d’euros net par an alors qu'Eder Militao touche lui 3,5 millions de salaire annuel. À titre de comparaison, David Alaba qui joue avec Militao dans l'axe gagne 10 millions d'euros par an. Une augmentation salariale permettra d’inciter les deux joueurs à rester à Madrid et aussi à éloigner les clubs qui seraient intéressés par le recrutement de l’attaquant et du défenseur central du Real.