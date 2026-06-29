Mercato : Michael Olise veut faire tout le contraire de Julian Alvarez !

C’est reparti pour un tour. Après plusieurs jours sans trop de nouvelles du dossier Olise - la presse étant surtout concentrée sur cette Coupe du Monde 2026 - la presse espagnole remet une pièce dans la machine en cette belle journée ensoleillée de lundi. Le quotidien AS confirme, s’il y avait encore besoin, que le Real Madrid est intéressé par le joueur tricolore. Le journal ibérique précise tout de même que les Merengues ne forceront pas la main au Bayern Munich, et qu’ils attendent que le joueur se manifeste ou fasse le premier pas avant d’éventuellement passer à l’attaque.

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Dans ce dossier, c’est donc le joueur de 24 ans qui sera l’élément déclencheur. Comme le précise le quotidien espagnol, tout devrait se jouer après la Coupe du Monde. Une réunion est prévue entre la direction bavaroise et l’ancien de Crystal Palace, dans laquelle ce dernier transmettra - ou non - ses envies de départ. Une mise au clair nécessaire et qui, dans le cas où le Bleu souhaite partir, déclenchera l’opération pour les Merengues.

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Olise veut tout faire dans les règles

Le journal ibérique ne manque pas de préciser que du côté du Bayern, on est tout de même assez inquiets, et qu’on craint que le Real Madrid ou d’autres clubs puissent vraiment séduire le joueur. Bonne nouvelle pour le champion d’Allemagne tout de même : Olise veut être réglo avec son club dans ce dossier, toujours selon le média. Le joueur tiendra au courant le Bayern de ses intentions en priorité, et en cas d’envie de départ, il ne forcera rien. Il n’a donc aucune intention de faire comme Julián Álvarez, qui a par exemple pris la parole pour rendre publiques ses intentions de quitter l’Atlético de Madrid.

Il faut dire que les intentions du principal concerné sont encore assez floues, puisque certains médias allemands évoquaient des signaux positifs de la part de l’entourage du joueur quant à une prolongation, alors que d’autres indiquaient qu’il était plutôt attiré par le club de la capitale espagnole. Rendez-vous en fin de Mondial donc pour en savoir un peu plus sur celui qui sera peut-être le gros feuilleton mercato de l’été. Mais avant ça, place à la Suède pour Olise !