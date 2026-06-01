L’UEFA réagit à la disparition tragique de Marios Oikonomou

Ce lundi, le monde du football est en deuil après la disparition tragique de l’international grec, Marios Oikonomou. Passé par Cagliari, Bologne, l’AEK Athènes ou encore Copenhague, le défenseur central de 33 ans est décédé suite à un accident de moto qui s’est produit le samedi 23 mai. Il y a quelques minutes, l’UEFA a publié un communiqué pour lui rendre hommage.

La suite après cette publicité

«Au nom de la communauté du football européen, nous sommes profondément attristés par le décès de l’ancien international grec Marios Oikonomou, à l’âge de 33 ans. Oikonomou a disputé six sélections avec la Grèce et a connu une carrière distinguée en Italie avec des clubs tels que Bologne, Cagliari, Bari, SPAL et Sampdoria. Il a également participé à la Ligue des champions de l’UEFA et à la Ligue Europa de l’UEFA. Nos pensées et nos sincères condoléances vont à sa famille, ses amis, ses coéquipiers et tous ceux qui l’ont connu».