Leeds United a lancé les négociations pour Rodrigo De Paul

Après avoir signé Rodrigo Moreno (Valencia CF) et Robin Koch (Fribourg), le promu anglais Leeds United essaye de renforcer cette fois son milieu de terrain. Et d'après les informations du Telegraph, les Peacocks ont coché le nom de Rodrigo De Paul (26 ans). L'Argentin sort d'une saison pleine avec l'Udinese où il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives en 34 rencontres de Serie A.

Celui qui compte 17 capes avec l'Argentine pourrait coûter une petite fortune. En effet, le média anglais fait état de discussions avancées entre les deux clubs. Le joueur pourrait coûter entre 30 et 35 millions d'euros à Leeds United ce qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire de l'équipe coachée par Marcelo Bielsa.