Serie A : Füllkrug a donné la victoire à l’AC Milan contre Lecce

Milan 1-0 Lecce

L’AC Milan a assuré l’essentiel face à Lecce (1-0) lors de la 21e journée de Serie A, au terme d’une rencontre longtemps fermée à San Siro. Dominateurs dans la possession, mais souvent imprécis dans le dernier geste, les Rossoneri ont buté sur un bloc bien organisé et sur un Wladimiro Falcone vigilant en première période, conclue sur un score nul et vierge.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo Milan Milan 46 21 +18 13 7 1 34 16
18 Logo Lecce Lecce 17 21 -16 4 5 12 13 29

La délivrance est finalement venue en seconde mi-temps grâce à Niclas Füllkrug, entré en jeu et buteur pour la première fois sous les couleurs milanaises (1-0, 76e). Solide défensivement autour d’un Mike Maignan rassurant, l’équipe de Massimiliano Allegri empoche trois points précieux qui lui permettent de rester dans le rythme en haut du tableau, tandis que Lecce repart frustré malgré une prestation disciplinée.

