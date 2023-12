Man Utd : Victor Lindelöf a été opéré

Septième de Premier League, Manchester United va se déplacer à West Ham (9e) demain. Une rencontre où Erik ten Hag devra encore bricoler puisque de nombreux joueurs ont intégré l’infirmerie des Red Devils. Parmi eux, il y a Casemiro, Mason Mount et Lisandro Martinez, qui ne reviendront pas avant le mois de janvier selon le coach néerlandais.

En conférence de presse ce vendredi, il a aussi donné une autre mauvaise nouvelle. Celle-ci concerne Victor Lindelöf, dont le retour était imminent selon la presse anglaise. Ce n’est finalement plus le cas. «J’attends Harry Maguire bientôt et Victor Lindelof n’est pas disponible. Il a subi une opération chirurgicale, il sera donc absent pendant quelques semaines. Il a eu un problème et il a dû se faire opérer.» Un nouveau coup dur pour le joueur et MU.