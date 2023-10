Serie A : le Genoa s’impose sur le fil face à la Salernitana

Quinzième avant cette rencontre, le Genoa devait s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge, occupée par la Salernitana, son adversaire du soir pour le compte de la 10e journée de Serie A. Finalement, les Rossoblu, grâce à leur meilleur buteur Albert Gudmundsson (3 réalisations en 9 matches de championnat) s’imposaient sur la plus petite des marges (1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Genoa 11 10 -3 3 2 5 11 14 19 Salernitana 4 10 -14 0 4 6 6 20

Le seul but de la rencontre était inscrit par son attaquant international islandais sur un service de l’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi après la première demi-heure (35e), pour son 4e but de la saison. Trois points importants pour les hommes d’Alberto Gilardino, tombeurs des deux clubs de Rome, qui gagnent deux places au classement. La formation de Salerne reste avant-dernière et est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison…