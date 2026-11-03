Ligue des Champions, LOSC : Davide Ancelotti y croit toujours

Le LOSC a ramené le point du nul (0-0) sur la pelouse de Bodø/Glimt. C’est déjà ça de pris après 3 défaites inaugurales mais c’est insuffisant pour se relancer dans la course au top 24, synonyme de place de barragiste. Les Lillois ont pourtant eu de bonnes situations en Norvège. «Je pense qu’on est en train de grandir comme équipe. On fait un match sérieux. Les regrets, ce sont les matchs à domicile où on voulait prendre des points. Ce n’est pas encore fini. L’équipe me donne confiance», a affirmé le technicien italien sur Canal+.

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Il poursuit en croyant toujours aux chances de son équipe pour se qualifier. «Match par match, on est en train de s’améliorer. On est sur la bonne voie, d’avoir des chances de rester dans cette compétition. On a toujours l’ambition et la confiance de gagner les matchs qu’on va jouer. On a les qualités pour mettre en difficulté toutes les équipes. Nous ne sommes pas condamnés et on va se battre jusqu’au bout.» Il faudra réaliser un exploit à domicile face au Bayern Munich le 25 novembre prochain.