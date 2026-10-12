Liga : Osasuna vire son coach… trois mois après l’avoir recruté

Seizième du classement de Liga après quatre défaites, deux nuls et deux victoires en huit matches, Osasuna a pris une décision radicale. Trois mois seulement après avoir engagé Luis Miguel Ramis, le club basé à Pampelune a choisi de virer son entraîneur. Pour tenter de redresser la barre, les dirigeants ont rappelé Jagoba Arrasate. Au chômage depuis son licenciement de Majorque en février 2026, le coach de 46 ans revient en Navarre pour aider un club qu’il a entraîné entre 2018 et 2024.

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COMUNICADO OFICIAL | Osasuna alcanza un acuerdo con Jagoba Arrasate para que sea su entrenador hasta el 2029. ¡Bienvenido de nuevo a tu casa, míster! https://t.co/IaxvuoYzpX https://t.co/mLJXx3EGfO — C. A. OSASUNA (@Osasuna) October 12, 2026

« Le Club Atlético Osasuna a conclu un accord avec Jagoba Arrasate pour qu’il occupe le poste d’entraîneur jusqu’au 30 juin 2029. Le deuxième entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs dans l’histoire du club fait son retour au sein du club pour signer un contrat couvrant le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Pour son deuxième mandat à la tête de l’équipe rouge, il pourra à nouveau compter sur Bittor Alkiza en tant qu’entraîneur adjoint. Les détails concernant l’équipe technique qui l’accompagnera dans ce nouveau projet seront communiqués prochainement », peut-on lire dans le communiqué.