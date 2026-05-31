Le joli clin d’œil de Thiago Silva au PSG

Le PSG disputait ce samedi une nouvelle finale de Ligue des Champions face à Arsenal, dans une affiche très attendue entre deux styles opposés. Les hommes de Luis Enrique, alignés dans leur composition type, ont pourtant rapidement été surpris par l’ouverture du score des Gunners, parfaitement en place défensivement et efficaces sur une erreur parisienne. Malgré la maîtrise du ballon, les Parisiens ont longtemps buté sur un bloc anglais très compact et difficile à contourner.

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Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le PSG réagir, notamment grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé (65e), qui a relancé totalement la rencontre. Par la suite, les deux équipes se sont neutralisées jusqu’aux tirs au but, où Paris a finalement fait la différence (4-3 tab) pour décrocher un nouveau sacre européen historique. Dans la foulée, Thiago Silva a salué son ancien club avec un message simple, mais marquant sur les réseaux sociaux : « Champions encore ! », un clin d’œil fort à son passé parisien et à ses plus de 300 matchs disputés sous les couleurs du PSG.